رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد "تأهيلي الدكتوراه" بكلية التربية الرياضية

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال الامتحانات المؤهلة لمرحلة الدكتوراه، والتي عقدت اليوم، للمرة الأولى، بحضور عدد من أساتذة التربية الرياضية ولجنة الرياضة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، إن الكلية عقدت لجان امتحان "تأهيلي الدكتوراه" لـ 43 طالبا للمرة الأولى منذ إنشائها، وأضاف أن تلك الاختبارات تتميز بتنوع التخصصات التي ترتقى بالمجالات الرياضية المختلفة.

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأساتذة التربية الرياضة وفروعها المختلفة، مؤكدًا أن الطالب يحصل على دعم واهتمام الدولة لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الجامعة أنهت استعداداتها وجرى توفير مقار للجان الاختبارات مشيدا بالجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال "دسوقي" إن كلية التربية الرياضية تعتمد أسلوبًا أكاديميًا متميزًا لتنمية المهارات والمواهب وخلق شخصية متكاملة للطالب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية الرياضية ، الدكتور عبد الحليم عكاشة، الدكتور كمال درويش، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس نادى الزمالك الأسبق.