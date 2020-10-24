محافظ الجيزة: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى أو بلاغات بانتخابات النواب

شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، إقبالاً من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أعمال اللجان الانتخابية لمجلس النواب بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وأشار، إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، مؤكدا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة، حرصًا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر.

وأضاف المحافظ أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطرى للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان اللانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أيه طوارئ، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا على سلامه الجميع .

بدأ الاقتراع في انتخابات البرلمان في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل اليوم السبت وغدًا الأحد 24 و25 من ذات الشهر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتضم محافظات المرحلة الأولى التالي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".