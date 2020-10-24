عطية: توفير كافة التسهيلات أمام الناخبين فى 373 لجنة فرعية بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد لجان الإقتراع وذلك بمدرستى عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين وأبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة من إجمالى 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و 39 ألف و 51 ناخب وناخبة على مدار يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى، وعقب تفقده للجان الإقتراع لمتابعة سير الانتخابات اطمئن اللواء أشرف عطية على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان والتى تم تطهيرها، وتعقيمها قبل وأثناء انطلاق ماراثون الإنتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على أنه تم التشديد المسبق على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى حيث تم توفير كافة التسهيلات، وسبل الراحة للمواطنين، ولاسيما من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتم مراعاة وضع اللجان فى الأدوار الأرضية، مع توفير الكراسي المتحركة لهذه الفئات، بالإضافة إلى تحمل المحافظة لتركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس، فضلاً عن وسائل التهوية والمبردات والإنارة ، وأيضاً انتشار سيارات الإسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.

وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة لحظية لانتظام العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة، بجانب تذليل أى عقبات أخرى، موضحاً بأنه تم تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الإنتخابية الأسبوع الماضى لمتابعة جاهزيتها، ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة، ورصد أى أوجه قصورلإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

والجدير بالذكر بأن إجمالى عدد المراكز والمقار الإنتخابية يصل إلى 228 مركز ومقر، فيما تضم العملية الإنتخابية 4 دوائر بإجمالى 90 مرشح منها الدائرة الأولى التى تضم مراكز أسوان وأبو سمبل ودراو وأقسام أسوان أول وثان وأسوان الجديدة ، فيما تضم الدائرة الثانية مركز كوم أمبو ، والدائرة الثالثة مركز نصر النوبة، والدائرة الرابعة مركز إدفو.