فيديو.. رجال الأمن يساعدون مسنة للإدلاء بصوتها بالانتخابات في أسوان

أدلت نعيمة علي محمد بدري البالغة من العمر 90 عامًا، بصوتها بانتخابات مجلس النواب في محافظة أسوان.

وعلق الإعلامي هشام العاصي، مقدم برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن السيدة المسنة مقيمة بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، لافتًا إلى أنها أكبر الناخبين سنًا في أسوان حتى الآن، موضحًا أنها حرصت على الإدلاء بصوتها في مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بصحبه أبنائها.

وأوضح "العاصي" أن رجال الأمن حرصوا على الاهتمام بها أثناء إدلائها بصوتها، وتقديم المساعدة لها وجلوسها على كرسي متحرك، وأنها تُعد نموذجًا مشرفًا للسيدة المصرية.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكدت "الداخلية"، فى بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها فى وعى المصريين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، لضمان تأمين التغذية الكهربائية لجميع اللجان والمقار الانتخابية وتأمين الخطوط والمحولات، وتخصيص فرق مجهّزة بأحدث السيارات والأجهزة، للعمل فى حالة الطوارئ بالأماكن التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى جميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة، لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.