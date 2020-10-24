الجامعات: عقوبة المخالفين للإجراءات الاحترازية تصل للفصل الجزئي

أصدرت مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2020، تعليمات بعدم السماح لأي شخص يرغب في دخول الجامعة دون ارتداء كمامة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشددت على أن من يخالف هذه الإجراءات سيتخذ ضده إجراءات قانونية قد تصل إلى الفصل الجزئي من الجامعة بالنسبة للطلاب ، أو التحويل لمجلس تأديب للموظفين، والمنع لغير المنتسبين للمجتمع الجامعي.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة قرر عدم دخول الطلاب إلى الجامعة دون ارتداء كمامة، وكذلك الأمر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وغيرهم، مؤكداً التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة داخل جميع منشآت الجامعة والكليات والمعامل، كارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

رئيس جامعة حلوان: التحذير أول مرة للمخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك عقوبات تنتظر المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والمتمثلة في التحذير والإنذار لأول مرة لكل مخالف، وفي حال تكرار المخالفة يتم الإحالة إلى الشؤون القانونية "مجلس التأديب" لتطبيق العقوبة المنصوص عليها، والتي تصل للفصل الجزئي من الجامعة، وهي الفصل لمدة أسبوع، مؤكداً أن الفصل يؤثر في ملف الطالب الجامعي.

وذكر رئيس الجامعة، أن غير الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية سيتم تحويلهم للشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الدكتور محمود المتيني، أصدر قراراً بمنع دخول أي شخص دون ارتداء كمامة، على أن أن القرار يسري على جميع الكليات والإدارات والوحدات والمعاهد المختلفة، مؤكداً التنبيه على جميع أفراد الأمن بعدم التهاون في ذلك والتنفيذ بكل حزم ودقة.

وأوضح "سعود" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العقوبات للمخالفين لتطبيق الإجراءات الإحترازية، تتمثل في التحذير أول مرة، ثم تشديد العقوبات حال تكرار المخالفة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عنّف مطلع العام الدراسي الجاري، أثناء جولته في جامعة عين شمس أول أيام العام الدراسي الجديد، أحد موظفي الأمن، لسماحه بدخول بعض الطلاب إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ضوء توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.