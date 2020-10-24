فيديو.. لحظة إسعاف "طفل" أثناء احتضاره داخل نادي الرواد بالعاشر

وثق مقطع فيديو، اللحظات الأخيرة لاحتضار طفل قبل وفاته، بعد تلقيه التدريبات داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من الأشخاص وزملاء الطفل حوله، في أثناء تواجده ناحية معلب في النادي.

وحاول أحد الأطباء إسعافه، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى ابن سينا بمدينة العاشر من رمضان، وأكدوا وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

كانت نيابة مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن طفل توفي بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة، داخل نادي الرواد بالمدينة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد وفاة اللاعب عمر عبدالعظيم محمد، 13 عاما، بعد الانتهاء من تدريبات فتنس كرة السرعة، داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى ابن سينا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان.

في السياق ذاته، أصدرت إدارة النادي بيانًا نعت فيه الطفل، جاء نصه: "ينعى مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادي، وفاة اللاعب عمر عبد العظيم محمد، قضاء وقدرًا بعد الانتهاء من تدريبات فتنس كرة السرعة".

وأضاف البيان: "نسأل المولى عز وجل أن يُدخله فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.. ويعلن النادى الحداد لمدة ثلاثة أيام".

وأثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته، وانهالت عليهم التعليقات، متضمنة عبارات الدعاء بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.