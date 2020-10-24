هطول أمطار رعدية غزيرة على سواحل دمياط

شهدت محافظة دمياط، قبل قليل، هطول أمطار كثيفة على سواحلها، مصحوبة برياح ورعد وبرق، وهو ما لم يؤثر بعد على حركة الملاحة البحرية أو الصيد في ميناء دمياط أو بوغاز مدينة رأس البر.

وأعلنت محافظة دمياط حالة الطوارئ بين مختلف أجهزتها التنفيذية ومديريات الخدمات والمرافق، استعداداً لأي أمطار محتملة، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض مناطق واسعة لأمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول.

وتمر مصر بموجه من الطقس السيئ ومن المتوقع أن تستمر حتى غد الأحد، لكنها ليست مؤثرة على القاهرة، بينما تصل ذروتها على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، ومعتدلا على شمال الصعيد.

وترتفع فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على بعض مناطق الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية.