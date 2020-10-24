نائب بالشيوخ: من يتخلى عن حقه الانتخابي لا يلوم إلا نفسه

قال الكابتن طيار محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إنه كان هناك إقبال كبير على التصويت في الصعيد، منذ فتح باب اللجان، بسبب الجانب القبلي والعائلي "كان من 9 الصبح كله جاهز"، وإقبال متوسط في الجيزة، بدأ في الازدياد مؤخرا.

وأضاف "القط" خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، أن الإقبال في محافظتي البحيرة والإسكندرية متوسط نسبيا "الأهالي هناك بتحب تريح في يوم الإجازة"، متوقعا أن ترتفع نسبة الإقبال مع مرور ساعات النهار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات النواب تختلف عن الشيوخ، كون دوائر البرلمان أصغر، وهذا يساعد في زيادة عدد المرشحين ومن ثم زيادة الإقبال.

وأضاف، أن نسب التصويت لن تكون متباعدة، وفروق المتأهلين للإعادة ستكون بسيطة، ومن ثم فإن الصوت الانتخابي سيكون مؤثرا، وعلى الجميع أن يشارك، ومن يتخلى عن حقه في الانتخاب، لا يلوم إلا نفسه في حال فوز مرشح لا يقوم بدوره.

وبدأت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.