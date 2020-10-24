مرشحو عابدين يطالبون أبناء الدائرة بدعمهم بـ"لايك وشير" عبر فيس بوك

منافسة شرسة تشهدها دائرة عابدين التي تضم أقسام (الوايلي وعابدين والظاهر وقصر النيل) في انتخابات مجلس النواب، لا سيما بعد انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا، وحرص كل مرشح على وجود لافتاته الانتخابية في جميع الشوارع الرئيسية للدائرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف حاتم مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور شيرين أحمد فؤاد مرشح حزب حماة الوطن، ووليد فوزي جرجس، إلا أن الدكتور محمد أبو حامد، أعلن عدم تعليقه لافتات في الشوارع، واعتماده على الدعاية في اليد، أو اللايكات والشير عبر فيس بوك.

"أنا ما عنديش لافتات في شوارع الدائرة، أنا باعتمد بعد ربنا على فلاير بوزعه باليد"، هكذا قال محمد أبوحامد مرشح حزب الشعب الجمهوري، عن شكل الدعاية الخاصة به، مضيفًا: "أرجو من المتعاطفين مع ترشحي يعملوا shares على قد ما يقدروا، ويبلغوا اللي ساكن في أحياء الدائرة، أنا بوزع الفلاير بس الدائرة كبيرة جدًا، ممكن الوقت المتاح للدعاية ما يكفيش للتوزيع".

وأطلق الدكتور أشرف حاتم، مرشح حزب مستقبل وطن، حملته الانتخابية تحت شعار "بالعلم نستطيع"، سواء بعقد مؤتمرات انتخابية أو مسيرات في الشوارع، معلنًا تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في ميدان عبده باشا بالعباسية، بالإضافة إلى إعادة افتتاح المركز الطبي بعد التجديد الشامل خلال شهرين، في إطار تفعيل الدور المجتمعي والإنساني.

فيما نظم الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، مسيرة في شوارع الوايلي والعباسية، للتواصل مع أهل الدائرة، رافعًا شعار "اللي منك منك"، مطالبًا عبر صفحته بدعمه عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفعيل الهاشتاج: "احنا شيرين أحمد فؤاد"، محذرًا من سيطرة المال السياسي في الدعاية الانتخابية.