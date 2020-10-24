مصرع ربة منزل سقطت من بلكونة منزلها بطلخا وشاب في انقلاب ملاكي بزفتى

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلها بقرية "ميت عنتر"، التابعة لمركز طلخا، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة اختلال توازنها، لتسقط على أسلاك الكهرباء، قبل أن تسقط على الأرض جثة هامدة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا بسقوط سيدة من بلكونة الدور الثاني علوي، بمنزلها في قرية "ميت عنتر"، دائرة المركز، مما أسفر عن وفاتها.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن المتوفاة تُدعى "حكمت رزق موسى"، 45 سنة، وبالفحص تبين أنها مريضة وتتلقى أدوية عبارة عن مهدئات، حيث اختل توازنها وسقطت من البلكونة على أسلاك الكهرباء، لتلقى مصرعها في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تأمر بالتحفظ على سائق "ملاكي"

وفي سياق متصل، لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الفرعي "طنطا - زفتي" بمحافظة الغربية، أمام مدخل قرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي، ونُقلا إلى مستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من حكمدار مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "شرشابة"، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وأفاد شهود عيان بأن سرعة السيارة الملاكي تسببت في انحراف عجلة القيادة بيد قائدها.

وتابعت التحريات الأمنية، التي أجراها اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الكيلاني، رئيس مباحث المديرية، تهالك الطريق الفرعي "طنطا - زفتى"، وعدم وجود مطبات صناعية، مما تسبب في حوادث الطرق واستمرار نزيف الأسفلت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وقرر رئيس نيابة مركز زفتي حجز قائد السيارة على ذمة التحريات، لحين سماع أقوال شهود العيان، والاطلاع على تقرير الإدارة الصحية بمركز زفتى حول الحادث.