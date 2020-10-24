لا يجوز التنازل عنه.. 6 ضوابط لحصول ذوي الإعاقة على الدعم النقدي

دائمًا ما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، ويظهر ذلك جليًا في صورة قرارات من شأنها التسهيل عليهم، ومن ضمنها حصولهم على منح الدعم النقدي الشهري.

ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، فإن هناك 6 شروط وضوابط يجب أن تتوافر حتى يستفيد ذوي الإعاقة من منحة الدعم النقدي الشهري، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

1- يجوز للأسر الفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة أن تجمع بين الدعم النقدي "تكافل" وهو استحقاق أسري، وبين الدعم النقدي "كرامة" وهو استحقاق فردي.

2- لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر.

3- أن يكون من البالغين من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل.

4- في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة الفقيرة، يتم صرف دعم نقدي شهري لهم جميعًا بعد ثبوت درجة إعاقتهم.

5- لا يجوز للشخص ذو الإعاقة الجمع بين الدعم النقدي الشهري وبين المساعدات الشهرية.

6- يحصل الطفل ذوي الإعاقة على الدعم حتى بلوغه سن العمل.

يُذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن عددًا من المزايا، في مقدمتها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

كما تضمن القانون ضرورة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.