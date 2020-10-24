مندوب الإدارة الصحية بالقناطر: لا حالات اشتباه بكورونا بين الناخبين حتى الآن

قال محمد رمضان مندوب الادارة الصحية بمنشأة القناطر داخل مدرسة القناطر الابتدائية بنين، إنه تم تعقيم كافة اللجان ودورات المياه قبل بدء التصويت بيومين.

وأضاف رمضان في تصريحات لـ"الوطن" ، أنه تم التشديد على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء الاقتراع، وضرورة اصطحاب كل ناخب كمامة خاصة به وتوفير كمامة لكل ناخب حال عدم وجود كمامة معه، وكذا توفير جميع المطهرات داخل اللجان.

مندوب الادارة : تجنيب أي حالة بها اشتباه بفيروس كورونا

وتابع مندوب الإدارة، أنه طبقا لتعليمات وكيل الوزارة، ففي حال اشتباه في إصابة أي من الناخبين يتم تجنبيها والتواصل مع رئيس اللجنة لمعرفة طريقة الإدلاء بصوته.

واستكمل، أنه توجد سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه بها وكذا غرفة طوارئ لمتابعة الحالات والتعامل معها من خلال المديرية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات حتى الآن، داعيا المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.