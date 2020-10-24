أمين الشيوخ يتابع استعدادات عقد أول اجتماع للجنة اللائحة الداخلية

حرص المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، على مراجعة كل الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي يرأسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأجرى "إسماعيل"، معاينة لقاعة الدستور، التي من المحتمل تخصيصها لعقد اجتماعات اللجنة الخاصة بلائحة مجلس الشيوخ.

كما حرص على مراجعة كل الاستعدادات الخاصة بمراسم حفل استقبال النواب المعينين بمجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضوا، والمقرر إقامتها فى الساعة العاشرة صباحا.

كان المستشار محمود إسماعيل عتمان، صدر له قرار بالتعيين فى منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ الأحد الماضي.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ فور انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، وافقت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، على تعيين المستشار محمود إسماعيل عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ بدرجة وزير.

جاءت الموافقة بعد الإشادة الواسعة بحسن تسيير أعمال المجلس خلال فترة توليه المنصب كقائم بالأعمال، وبدا واضحا في التنظيم الرائع الذي شهد به الجميع في أولى جلسات المجلس التي انطلقت الأسبوع الماضي، التي شهدت لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، أن يتم ترتيب الجلوس على المقاعد، بحسب ترتيب السن حيث خصص المستشار عتمان، بمعاونة فريق العمل بقيادة المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، لكل عضو مقعدا عليه اسمه، وملفا به كل ما يلزمه في الجلسة، ما ساهم في وصول كل عضو إلى مقعده بيسر وسهولة، وهو ما يعد تقليدا برلمانيا جديدا.

وكذلك التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة الواقية، نتج عن كل ذلك ظهور القاعة بالمظهر الحضاري الذي لم يسبق له مثيل، منافسا بذلك المجالس النيابية العالمية العريقة؛ فضلاً عن إشادة الأعضاء بحسن استقبالهم أثناء تسلمهم كارنيهات العضوية.

ونال عتمان، رضا الجميع وهو ما ظهر أثناء تصفيق النواب الحاد في المرتين اللتين ذكر فيهما اسمه.

الأولى على لسان وزير شئون المجالس النيابية، والثانية أثناء كلمة المستشار فرج الدري عضو المجلس (والأمين العام السابق لمجلس الشورى)، الذي تقدم بأول اقتراح برغبة.

وكان بتعيين المستشار "عتمان" أميناً عاما للمجلس، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ليكون باكورة قراراتها.

يذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، تخرج في كلية حقوق أسيوط عام 1982 وكان أول الدفعة، وتم تعيينه في مجلس الدولة عام 1983، وشغل العديد من المناصب إلى أن تم ندبه مؤخرا ندباً كليا من مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

ويتميز "عتمان"، بالتخطيط والجدية وتشجيع العمل الجماعي القائم على الانضباط والاحساس بالمسئولية، وهو ما لمسه كل العاملين بالأمانة العامة للمجلس، خلال الفترة القصيرة الماضية.