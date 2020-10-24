أمين "الشيوخ" بعد توليه المنصب: الانتهاء من اللائحة خلال 30 يوما (حوار)

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الغرفة الثانية للبرلمان ستكون دائما يد العون للحياة النيابية فى مصر، ولاسيما فى ظل الكفاءات والعناصر التى يضمها المجلس، وفى مقدمتهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وأضاف "عتمان"، فى أول حوار له مع "الوطن"، عقب صدور قرار من هيئة مكتب المجلس بتعيينه أمينا عاما لمجلس الشيوخ، أن المرحلة القادمة ستشهد انعقاد جلسات اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس والتى تضم 30 عضوا.

وقال عتمان إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ قدمت مقترحا مبدئيا لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم الاعتماد فيه على عددا من الأمور أبرزها القانون المنظم لعمل الغرفة التشريعية للبرلمان رقم 141 لسنة 2020، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلا عن الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المُلغى.

وإلى نص الحوار:

ماذا يمثل لك قرار تعيينك أمينا عاما لمجلس الشيوخ؟

- عقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ، الأحد الماضى والتى جرى فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على إصدار قرار تعيينى فى نفس اليوم، وذلك لاستكمال الهيكل الخاص بتنظيم العمل داخل المجلس، وبصراحة أنا سعيد بالعمل مع قامات وكفاءات وخبرات فى جميع المجالات سواء التشريعية أو القضائية أو الاقتصادية ستثرى الحياة النيابية، وأراهن أن المواطن المصرى سيشعر بحيوية هذه الغرفة مع بداية انعقادها بشكل دائم، ولاسيما عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

متى ستبدأ اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ؟

- هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية، والتى تضم فى عضويتها 30 نائبا، وستبدأ عملها غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية ظهرا، ويستمر عملها بموجب القرار الصادر من هيئة مكتب المجلس لمدة 30 يوما، وعقب الانتهاء من إعدادها سيتم مناقشتها فى جلسات مجلس الشيوخ، ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها.

عتمان: خدمة الوطن فى أي مكان هو مبدئي بالحياة

ماذا عن مشروع اللائحة الداخلية المبدئي الذى أعدته الأمانة العامة؟

- الأمانة العامة للمجلس أعدت بالفعل مشروع مبدئي للائحة الداخلية، سيتم عرضه فى اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق غدا، وتم الاعتماد فى إعدادها على القانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلا عن الاطلاع على اللائحة الخاصة بمجلس الشورى الملغى، وذلك عمل اجتهادي الهدف من إعداده تسهيل المهام أمام أعضاء اللجنة، والتى لها الحق فى النهاية في إعداد مشروعها المتكامل الذى سيعرض فى الجلسة العامة للنقاش.

كيف ترى إشادة هيئة مكتب المجلس بدورك كقائم بأعمال مجلس الشيوخ؟

- وسام على صدري، فأنا رجل قضاء أعمل ليل نهار لدعم الغرفة الثانية للبرلمان، وخدمة الوطن فى أي مكان هو مبدئي فى الحياة، وكنت حريص قبل انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ على إتمام كل الإجراءات لإخراج هذا المشهد بشكل يليق بالدولة المصرية والمؤسسة التشريعية أمام العالم.