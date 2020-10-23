نواب: نعمل من أجل إعداد لائحة داخلية تليق بمجلس الشيوخ

تبدأ اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها الأحد المقبل، في الساعة الثانية ظهرا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لاختيار الأعضاء المشاركين في إعداد اللائحة الداخلية.

وقالت مصادر برلمانية أن أكثر من 20 نائبا تم اختيارهم ضمن أعضاء اللجنة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس والتى تمثل عصب العمل داخل الغرفة الثانية للبرلمان

من جانبها قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، لـ "الوطن"، إن الهدف من إعداد اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس هو تفعيل أعمال المجلس بموجب النصوص الدستورية وقانون رقم 141 لسنة 2020 .

وأشارت "فيبى"، إلى أن عدد اللجان البرلمانية بمجلس الشيوخ سيكون على رأس الآولويات التى ستناقشها اللجنة الخاصة فى اجتماعاتها المقبلة. وقالت: "نعمل من أجل إعلاء الدولة المصرية".

وقال النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، لـ "الوطن": "أن هناك قالبا مشتركا يجمع جميع أعضاء مجلس الشيوخ، وهو المصلحة الوطنية، وبالتالى اختيار عدد معين من الآعضاء لإعداد اللائحة الداخلية الهدف منه إنجاز هذه المهمة لتبدأ الغرفة الثانية للبرلمان عملها بموجب لائحتها الداخلية".

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن لائحة مجلس الشيوخ سوف تستمد رؤيتها وبنودها الحاكمة من الدستور والقانون الذين ينظمون اختصاصاتها.

وقال: "يجب ألا يقل عدد اللجان النوعية عن 12 لجنة، وذلك لتحقيق الآداء البرلمانى المطلوب"، وأشار إلى أن تنسيقية الآحزاب ستطلع بشكل جيد على المسودة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حول لائحة المجلس، وستبدى رأيها بما يحقق الصالح العام.

من جانبه أكد النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الآحزاب السياسية، أن أبرز النقاط التى تشغل بال عدد كبير من نواب الشيوخ هو عدد اللجان البرلمانية ونسب تمثيل الآعضاء بها. وقال: "العبرة بالكيف وليس الكم، وهذا هو الهدف الذى يجمع جميع النواب، لافتا إلى أن المجلس سيضع لائحة تليق بالغرفة الثانية للبرلمان. وأوضح إلى أن الاطلاع على اللائحة القديمة لمجلس الشورى سيساعد فى تفعيل إعداد اللائحة الجديدة، ولاسيما فى ظل الاستعانة بالمواد المنظمة لعمل الغرفة الثانية للبرلمان فى الدستور المصرى. وكذلك قانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ.

وكانت هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بهدف ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.