بريد الوطن.. ثقة فى محلها.. «مبروك علينا الشيوخ»

فاجأتنى منشورات الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى التى نزلت غزيرة كالمطر، وأشبهها بالمطر لما تحمله من خير ونفع، كلها تُبارك وتهنِّئ «الأستاذ يحيى شوقى محمد المشد» بتعيينه نائباً فى مجلس الشيوخ، وقد سُررت كثيراً بثقة الدولة فى واحد من أبناء قرية أم دينار بمركز منشأة القناطر فى الجيزة وتعيينه فى المنصب الجليل، حيث كان البعض يُدندن فى سره بأن ذلك من المستحيلات، ليخيب الظن، ونتأكد أن القادم أجمل إن شاء الله.. وإننى إذ أُقدم خالص التهنئة لأحد أبناء قريتنا، ولهذه الثقة التى أُوليت له، أهمس فى أذنه -وأدرك جيداً أن دوره ليس خدمياً- بأنه يستطيع، وهذا ظننا فيه، مع الثقة فى الله، أن يقدم لأهالى منطقته خدمات جليلة قد يسطرها له التاريخ فى سجله، وهى ليست بخافية عليه، فلا داعى لتذكيره بها، فهو واحد منا، فلن نكون عامل تشتيت أو ضغط عليه فى تجربة جديدة عليه، كما أن عضوية الشيوخ قبل أن تكون تشريفاً فهى تكليف، نرجو له فيها التوفيق والنجاح، وأن يبيّض وجوه أهله ومحبِّيه، وكل مَن يعلِّق آمالاً عليه.. كما أهمس فى آذان مَن حوله بأن يتكاتفوا، ويبذلوا كل ما فى وسعهم للنهوض والمساندة من خلفه، ودعمه بحب وإخلاص وصدق، وعدم إرهاقه بمطالب كثيرة، وإن كان لها أهلاً، والدعاء الصادق له.

وفى الختام.. إنها أمانة أمام «الله» وأمام «الناس» و«الوطن».. نسأل الله أن يُعينكم عليها، وأن يكلل بالنجاح مسعاكم.

رزق عبدالمنعم خليف

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