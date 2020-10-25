رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:08 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
برج العذراء

برج العذراء

يعد مولود برج العذراء شخص ذكي للغاية وحساس بالإضافة إلى أنه قائد ماهر ويميل للعملية والواقعية في كافة أمور حياته .

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمن تحب وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

منة فضالي عن منشور "موت الفجأة": "بخاف منه.. ولست معقدة أو متدينة"

منه فضالي ناعية شادية: "دلوعة الشاشة.. أنتِ في قلوبنا"

حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي