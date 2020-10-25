حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعد مولود برج العذراء شخص ذكي للغاية وحساس بالإضافة إلى أنه قائد ماهر ويميل للعملية والواقعية في كافة أمور حياته .

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمن تحب وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.