حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

تميل امرأة برج العذراء إلى جعل كل شيء من حولها منظم؛ فهي شخصية عملية وتهتم كثيرا بالتفاصيل الصغيرة، وتقدم "الوطن" لأصحاب البرج توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك سحرا، فقط إذا كنت متزوجا قد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.