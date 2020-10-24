أحمد عبدالرحمن: المواطنون لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بالانتخابات

قال المستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق ونائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات سابقًا، إنه لاحظ رغبة كبيرة بين المواطنين في التصويت والتوجه إلى المقار الانتخابية، وإنجاح المرشح الأمثل بالنسبة إلى المواطن، وذلك بالتزامن مع بداية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب اليوم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc": "هذه الانتخابات مختلفة عن انتخابات مجلس الشيوخ، لأنها كانت محددة، لكن دوائر مجلس النواب كثيرة، وهناك 40 مرشحًا في كل دائرة، حيث فضل بعض المرشحين، خوض الانتخابات بنظام الفردي، عوضًا عن القائمة".

وتابع: "التوعية كانت مطلوبة بالنسبة إلى الناخبين، بسبب وجود أكثر من مليوني صوت باطل في انتخابات مجلس الشيوخ، وأتمنى أن تكون التوعية في هذه المرة حدثت، وبالتالي يجب أن يكون المواطن على فكرة بكيفية التصويت وهوية المرشحين قبل أن يدخل إلى اللجنة ليدلي بصوته".

وأشار، إلى أن متابعة الانتخابات من جانب الهيئات الأجنبية أمر مهم في مخاطبة الدول التي تتبعها بشأن الانتخابات المصرية، وجو الأمن والأمان الذي يسيطر على العملية الانتخابية وسط إقبال الناخبين من تلقاء أنفسهم دون إجبار أو رشوة.

وواصل: "توفر الإجراءات الاحترازية والجو الآمن شجعا الناخبين على الإقبال مع عدم تدخل أي جهة لإنجاح مرشح معين، وكل ناخب حر في اختيار من يريد أن يختاره، ويتم متابعة هذه المسألة من جانب الهيئات الدولية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومختلف الهيئات التي صرحت لها الهيئة الوطنية للانتخابات بالحضور والمراقبة دون أدنى حراسة".

وأكد عبدالرحمن، وجود تنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة بشكل كامل لتأمين الانتخابات حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة وعدم وجود أي مضايقات للناخب.