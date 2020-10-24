محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير حديقة "بنت الشاطئ"

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة تفقدية، بمدينة دمياط رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل.

استهلت المحافظ جولتها بتفقد الأعمال الجارية بمخطط تطوير حديقة "بنت الشاطئ"، كما تابعت الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، الذي يتضمن تطوير سور كورنيش النيل بالمنطقة، خاصةً بعد تآكله وتهالكه وكذلك المقاعد وقاعدة تمثال الدكتورة "عائشة عبد الرحمن" بالمنطقة، وساري العلم، فضلاً عن إنشاء وحدتين للأمن والإنارة، وأيضاً منطقة ترفيهية وألعاب آمنة مفتوحة للمواطنين بدون مقابل.

وأكدت المحافظ على اتمام المشروع طبقاً لما ورد بالمخطط التفصيلي العام لتطوير الموقع، ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد، منوهة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضاري التي تتم بعدد من المدن بنطاق المحافظة، خاصةً مع كون تلك المنطقة من أهم المناطق الرئيسية بالمدينة على الإطلاق.