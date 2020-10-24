آخر فرصة.. خطوات التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية "أون لاين"

تهتم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بإنشاء المدارس الفنية التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل، بل ويدعم بعضها الطلاب ماديًا خلال فترة الدراسة، فضلًا عن أن افتتاح هذه المدارس يوفر فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافر وظائف في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لها، حيث ينتهي فترة التقدم لهذه الوظائف بعد غد الاثنين، الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، خطوات التقديم لشغل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة.

خطوات التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يمكن التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، والضغط على إعلان الوظائف أو الدخول من هنــا..

- يتم أولًا إدخال الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- محافظة الميلاد.

- النوع.

- المدرسة المتقدم لها.

- النوعية الوظيفية.

- الوظيفة المقدم لها.

- ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- سيتطلب الأمر بعض ذلك تحميل المستندات بصيغة الصور.

وفتحت وزارة التربية والتعليم فتحت باب الالتحاق بفريق عمل مدارس "HST" للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص الحصول على خبرات علمية تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء.

ومن المقرر إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم، وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة، وسيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كنظائرهم من معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.