توفير مصدر بديل للكهرباء بعد انقطاع التيار بلجنة انتخابية بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر بالمحافظة شهدت تغطية طبية في كل مداخل اللجان، قبل دخولهم إلى اللجنة، والاطمئنان على درجة حرارتهم، كما انها كلها مجهزة بأدوات التعقيم.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة"، أن اللجان مجهزة بكل الأدوات التي يمكن أن تستخدم في الحماية الشخصية لكي تكون العملية آمنة، وهي تجري في ظل تحذيرات عالمية من انتشار فيروس كورونا مرة اخرى، وبالتالي يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية مرة أخرى".

وتابع: "هناك تواجد أمني في محيط اللجان لمنع أي تجاوزات قد تحدث وتعكرالعملية الانتخابية، واستلم القضاة اللجان في مواعيدهم، وشهدت إحدى اللجان انقطاعا في التيار الكهربائي إذ جرى تجهيز المصدر البديل فورًا، والحالة العامة للجان كلها ممتازة، وحتى هذه اللحظة".