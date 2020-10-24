الكشف على 1582 حالة مرضية في قوافل طبية بالعاشر وفاقوس

نفذت جمعية "الحرية لحقوق الإنسان"، برئاسة محمد كامل عرفة، قافلة طبية بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، اليوم السبت، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً.

وقال رئيس الجمعية إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 380 حالة مرضية، ما بين عظام وأورام وأطفال وقلب، وتم صرف العلاج مجاناً لعدد من الحالات، كما تم تحويل حالات أخرى لإجراء إشعات رنين مغناطيسي.

شارك في القافلة كل من الأطباء "محمد الرفاعي، وسيد الباز، وإبراهيم حمدي، ومحمد محمود، وحسام عبد ربه، والصيدلانية إيمان حلمي".

وفي نفس الإطار، أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1202 مواطن من أهالي قرية "عرب درويش"، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية علي مدار يومين، لتقديم خدمة طبية متميزة، وصرف العلاج اللازم بالمجان، وخاصةً بالمناطق النائية حفاظاً علي صحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأساليب مكافحة العدوى ، مشيرا إلي أنه تم تحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة والجراحة العامة والقلب والعظام والأطفال والنساء والتوليد والأسنان وجلدية وتناسلية وتنظيم أسرة وأنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلي أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1202 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلي تنفيذ ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.