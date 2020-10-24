لجنة من "صحة جنوب سيناء" لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة للمرور على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها هذه المنشآت لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت اللجنة جميع الأقسام الداخلية والعيادات والاستقبال والطوارئ وأقسام العزل، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالأقسام المختلفة بارتداء الواقيات الشخصية، والتأكد من مدى تدريبهم بالأقسام الداخلية والطوارئ وأقسام العزل، وكيفية التعامل مع كافة حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

والتقت اللجنة بمديري المنشآت الطبية الخاصة، للتأكيد على أهمية إتباع معاير الجودة ومكافحة العدوى، والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشآت والمراكز الطبية لمنع انتشار العدوى.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد صبري، مدير إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، والدكتور ناشد نبيل، عضو العلاج الحر بالمديرية، للمرور علي كافة المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بشرم الشيخ لمتابعة سير العمل، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن من أهم أعمال هذه اللجنة متابعة سير العمل وانتظامه داخل تلك المنشآت ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي .

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً بالزيارة، للوقوف على الايجابيات والسلبيات داخل هذه المنشآت، للبدء الفوري في معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.