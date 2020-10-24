"وكيل تعليم" جنوب سيناء يناقش مع طلاب المدارس التجارية "الشمول المالي"

أجرى محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدارس إدارة رأس سدر التعليمية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

وقام وكيل الوزارة خلال الزيارة، بزيارة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد بين الطلاب ، وتفقد فصول الصف الأول الإعدادي وناقش الطلاب حول أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل الوزارة خلال لقائه بالطلاب إلى أن وزارة التربية والتعليم تتيح منصات تعليمية تقدم خدمة متميزة تحت إشراف خبراء تربويين معتمدين.

وألمح إلى أساليب التقييم التي يقوم المعلم بتنفيذها أثناء الدرس للتطبيق عليها داخل الفصل، وآلية تنفيذ دروس التقوية داخل المدرسة، ودور المعلم، والإدارة ومجلس الأمناء والآباء بها.

وطالب وكيل الوزارة بأن يقوم كل عنصر من عناصر العملية التعليمية بدوره، بداية من الطالب والمعلم وانتهاءً بولي الأمر حتى تتحقق أقصى فائدة من التعليم، وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة بالمدرسة للحفاظ على صحة الطلاب، وحسن سير العملية التعليمية بها.

وطبقت الإجراءات الاحترازية على وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولة التفقدية بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، وتم قياس درجة الحرارة لوكيل الوزارة، ومحمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة فصول الصف الرابع الابتدائي، و ناقش التلاميذ حول موضوع الدرس، وأهمية متابعة القنوات التعليمية التي تقدم مادة تعليمية وتربوية متميزة، وآلية تنفيذ مجموعات التقوية داخل المدرسة

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة، والتوعية بأهمية تجنب التكدس أو التلامس، واستخدام الماء والصابون لتطهير الأيدي باستمرار.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أيام الدراسة تنقسم ما بين متابعة للمنصات التعليمية بالمنزل، وتقييم ومناقشة لمحتواها داخل الفصل الدراسي، مشددًا على توفير كل الدعم اللازم للتلاميذ داخل المدرسة لتذليل أي صعوبات تواجههم، وقام بزيارة قاعة تدريب المدرسة والتابعة لإدارة التدريب، الخاصة بعقد التدريبات وتنفيذ ورش العمل.

كما تفقد مدرسة السادات الثانوية التجارية بنات بإدارة رأس سدر، وأكد على الطالبات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، واستعمال مطهر اليد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفقد فصول الصف الثاني التجاري وأجرى نقاشا مع الطالبات بمادة "المحاسبة المالية" في موضوع درس " الميزانية العمومية وقائمة الدخل " تناول فيه مفهوم "لشمول المالي" وكيفية إعداد الميزانية، ووضع خطط المشروعات، كما تطرق لمفهوم سياسة الائتمان بالبنوك، وأحدث المعاملات البنكية ودورها في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا على الطالبات بضرورة ربط الدراسة بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل.

وأجرى نقاشا آخر مع طالبات للصف الثاني بمادة " اللغة العربية " ودرس " وصف الصديق " مطالبا هيئة التدريس بتجهيز المواد التفاعلية ومناقشة الطالبات فيها، وجذبهن نحو الدراسة بشكل مشوق وممتع .