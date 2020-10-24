الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت كلام سابق لأوانه

علق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على إمكانية مد فترة التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، فذكر أن هذا الأمر سابق لأوانه، مشددًا على أنهم يتابعون العملية الانتخابية عن كثب، وكل دقيقة تمر في اليوم يتم متابعتها، وتُتخذ الإجراءات الفورية اللازمة، ولم تصلهم أي شكوى تخل بالعملية الانتخابية إطلاقا.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أن قضاة مصر دائما في خدمة المجتمع المصري، ويشرفون على الانتخابات، ويبذلون مجهودا كبيرا، موجها لهم الشكر على هذا، موضحا أن اليوم الأول في الانتخابات وطبقا للقوانين انتظم العمل منذ الساعة التاسعة، حيث اصطف المواطنون على مسافات متباعدة، ويرتدون الكمامات، ولا يوجد أي معوقات في عملية التصويت.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم يرد لها أي شكوى في اليوم الأول ترتقي إلى أن تكون خرقا للعملية الانتخابية، مؤكدا أن لجان مراقبة الدعاية الانتخابية موزعة على كل المحافظات لم تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأي شكوى، موضحا أنه عند رصد أي خروقات يتم تبليغها للجنة المتابعة ثم التحقيق فيها.

وردا على الشكاوى التي قالت منظمات المجتمع المدني، إنها رصدتها، قال "إبراهيم": "أقوال مرسلة لا دليل عليها".

وأكد، أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولى 10240 لجنة انتخابية في 14 محافظة، وكل مواطن يستطيع الدخول على موقع الهيئة ويعرف تفاصيل وبيانات لجنته الانتخابية، مشيرا إلى أن القضاة في الجهات البعيدة يُجهز لهم أماكن تليق بهم، إنه سيتم إعداد قانون الفترة المقبلة من أجل تأمين القضاة.