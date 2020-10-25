بورصة الدواجن اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، بعد فترة من تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية ما بين ارتفاع وانخفاض، ومع ذلك لا يزال السعر المعروض للبيع محط رفض من التجار بسبب انخفاضه مقارنة بسعر التكلفة، حيث تباع بسعر 20 جنيه من المزرعة للكيلو، بينما تصل تكلفة الانتاج لـ 17 جنيهًا للكيلو.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بورصة الدواجن في السوق المحلي اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارًا في الأسواق المصرية، ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 20 و 21 جنيهًا من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلي، بين 23 و25 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق.

كما وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 28 جنيهًا للكرتونة، في حين تراوح سعرها للمستهلك بين 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا.

واستقرت أسعار البط اليوم، عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات للكتكوت، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 21 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 57 جنيهًا، والأرنب 45 جنيهًا للكيلو.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وخلال الشهور الماضية عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث استقرت الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاضا بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.