تفاصيل اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في محافظات الصعيد

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفاصيل اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، قائلا إن الانتخابات أجريت على ما يرام، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في مقار الانتخابات البالغ عددها 1511 مقرا، و1099 لجنة فرعية.

وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى توفير الكراسي المتحركة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والكمامات، لافتا إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا منذ الساعات الأولى، وغرفة العمليات لم ترصد أي خروقات أو مشكلات، موجها الشكر لأجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمستشارين والأمور تسير بشكل طبيعي.

محافظ أسيوط: غرفة عمليات كانت تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة

من جانبه قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اليوم الأول للانتخابات سار بشكل طيب بفضل الله والاستعدادات التي تمت قبل الانتخابات، لافتا إلى أن غرفة العمليات التابعة للمحافظة بها كل الأجهزة التنفيذية والأمنية المنطقة العسكرية الجنوبية وكانت تتابع الانتخابات لحظة بلحظة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أن المحافظة تضم 4 لجان و497 مركزا انتخابيا تضم 914 لجنة فرعية، كتلة تصويتية تتجاوز 2 مليون ناخب، وجميع اللجان أغلقت الساعة 9 مساء، واليوم لم يشهد أي معوقات، وهناك بعض اللجان شهدت تأخير في فتحها لا يتجاوز أصابع اليد ويرجع السبب لطول مسافة تلك المناطق، وغير مسموح إطلاقا بتواجد أي ناخب يتواجد داخل المقار للإدلاء بصوته دون ارتداء كمامات.

وأشار إلى أن أجهزة الكشف الحراري تتواجد في جميع المقرات، وهناك أدوات تعقيم يدوية وبوابات للتعقيم في بعض اللجان.

محافظ البحرالأحمر: نتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن اليوم الأول للعملية الانتخابية شهد حالة شديدة من الانضباط، متوجها بالشكر لمديرية الأمن والخدمات منضبطة ومنتظمة منذ بداية اليوم، وعن تفتيشه بجهاز كشف المعادن قبل دخوله مقر الانتخابات، معلقا: "لما بخش أي مكان بيتم نفس الإجراءات اللي بتتم للمواطن، حتى لو بشكل صوري لكن بقول أنا بخضع لهذه الإجراءات وبالتالي أي مواطن شايفني يخضع لهذه الإجراءات".

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أن مدن المحافظة متباعدة نسبيا عن بعضهم البعض في المسافات وتوقيتات الناخبين، على سبيل المثال مدينة راس غارب يفضل المواطنين الذهاب للانتخابات في الفترات المسائية، والغردقة كذلك وسفاجا، بينما مدينة مرسى علم وحلايب وشلاتين نسب الإقبال بهم متفاوتة، وعدد الناخبين يفوق التوقعات.

وأشار إلى أن عمليات التعقيم جرت في اللجان على مدار الأيام الماضية وفي اليومين السابقين للانتخاب، ولم تحدث أي وقائع غير طبيعية، موضحا أن الإقبال على لجان حلايب وشلاتين وأبورماد مقبولة، وكان على اتصال دائم مع رئيس مدينة شلاتين، وأخبره أن معدلات الإقبال مرتفعة، والأوضاع هناك منضبطة.

وتابع: "كان بيقلقني المسافات المتباعدة وعمليات نقل القضاة"، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها الساعة 9:30 صباحا في المناطق الجنوبية، مؤكدا أن هذا التأخير سيتم تفاداه غدا، مشيرا إلى نجاح الانتخابات ليست نجاح محافظ ولكن تناغم بين كافة الجهات.

محافظ أسوان: إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن اليوم الأول في الانتخابات كان يوما جميلا، وشهد إقبالا رغم درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا أن المواطن في المحافظة لديه وعي، لافتا إلى أن عدد اللجان 373 لجنة ومر عليها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أنه جرى التشديد المسبق على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، حيث جرى توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين، ولا سيما من ذوى الاحتياجات الخاصة.

محافظ قنا: اليوم الأول كان بمثابة عرس ديمقراطي

وكشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن أن هناك متابعة لحظية لانتظام العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي جرى ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا من المواطنين وكان اليوم بمثابة عرس ديمقراطي، والمؤشرات تشير إلى أن يوم غد سيشهد إقبال كبير، وبالرغم أن قنا مجتمع قبلي إلا أن المرأة تواجدت بشكل مشرف، مطالبا المواطنين بالمشاركة.

وأضاف أنه جرى وضع مظلات خارج اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس والإقبال مبشر، والمجتمع المدني ساعد المنتخبين للتباعد الاجتماعي، لتنظيم الصفوف، واليوم لم يشهد أي مشاكل سوى مشكلات بسيطة.