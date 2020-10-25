فيديو.. عمرو أديب ممسكا الكمامة: "يوضع سره في أضعف خلقه"

دعا الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، المواطنين لارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "خاف يا أخي، خاف على نفسك وعلى عيالك وعلى أمك وأبوك وجدك وجدتك، أنا بقولة لسة فاضل خلاص شهرين وهيجي الفاكسير، كمل جميلك معانا بقى للآخر".

وأضاف "أديب"، "أنا عارف ناس كتير متخيلة أنا عندي هسهس من موضوع كورونا، آه عندي، ما أنا بشوف الناس بيجرالها إيه، بشوف قادة دول وأغنياء وكريستيانو رونالدو، وبشوف فريق كان جي يلعب معانا بعد يومين أصيب فيه تمانية هذا الوباء ملهوش كبير وكتالوج ومحدش فاهم لحد دلوقتي إيه الحكاية؟".

وتابع: "أنا معدي نظرية أصل ده معمول أصل ده مين مركبه أصل دة طبيعي أنا مش هاممني ده كله خالص، يولع الكلام ده، أنا هاممني الإصابة وإصابة حد تفضل طول عمرك حاسس إنك تكون السبب إن أمك تصيب أو أبوك أنا أعرف الأسبوع اللي فات عائلات كاملة بالسواقين في البيت، كله، وفي حالة مش سهلة أبدا".

واختتم: "أرجوكم ربنا كارمنا والأعداد مازالت جيدة مش عاوزينها تزيد مش طالب منك حاجة ده الحاجة الوحيدة اللي مفيهاش فلوس، لا قولتلك اشتري حاجة من أمريكا ولا ركب جهاز"، ممسكا بالكمامة معلقا: "حتة قماشة.. تخيل يوضع سره في أضعف خلقه".

وأكد أنه يستغرب من جرأة البعض في هذا الموضوع واصفا إياهم بالأشخاص غير الطبيعية، "أنا الكوابيس اللي بتجيلي دلوقتي بقالي شهر إني أبقى في مكان من غير ما ألبس الكمامة، ده الكابوس الجديد، الكوابيس زمان لما كنا بنروح الامتحان واحنا مش عارفين نذاكر أو وقعت من الدور العاشر، لكن فيه كابوس جديد بعد كورونا".

وواصل: "لما تخش محل انت تلبس الكمامة وكل اللي فيه مش لابسين، انت كعامل في خطر لأن انت قاعد وكل الناس بتيجي عليك، بتقابل مثلا 50 وفي نظرية الاحتمالات واحد منهم عنده كورونا، الفيروس بيجي للشباب عادي، بنسبة 30 أو 40% في الأول كان بسيط".