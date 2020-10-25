هاني شاكر يتذكر لحظة وفاة والده: كانت كسرة كبيرة نفسيا

تذكر المطرب هاني شاكر، يوم وفاة والده، قائلا: "فاكر اليوم ده وكنت بذاكر عشان امتحانات الثانوية قربت، وجه من الشغل تعبان جدا، وماجد أخويا الكبير الله يرحمه كان في الطب، نزلنا وجبنا له أنبوبة أكسجين لأنه مكنش قادر يتنفس بس على بالليل كان خلاص الله يرحمه، كان صدره مقفول من التراب وعقبال ما حاولنا نوديه المستشفى كان خلاص توفي".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه نجح في الثانوية العامة ولكن لم يحصل على مجموع كبير، حوالي 55%، "الحمد لله إني نجحت لأن كان بالنسبة لي كسرة كبيرة نفسيا"، لافتا إلى أنه كان أحيانا وهو يسير في البيت كان يشم رائحة والده "كأنه ماشي عكسي وريحة الأدوية اللي بياخدها بشمها والإحساس ده بيموتني من جوه وبحاول على أد ما أقدر ألم نفسي وحزني ومزعلهوش".

وأشار إلى أن والده لم يوصه بشيء معين قبل وفاته، ولكنه كان حنين وطيب بشكل كبير "كان بيدلعنا ومبوظنا شوية"، لافتا إلى أن والده كان يأخذ الدنيا ببساطة، بينما والدته كانت صارمة ومنضبطة وتدير المنزل، ولكنها لم تكن قاسية، خاصة أن تربية 3 أبناء بعد رحيل الأب صعبة للغاية، وانفصلا عندما كان صغيرا وعندما عادت مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها الثاني، كان سعيدا للغاية بعودتها بصحبه ابنها "محمد" من زوجها الثاني.

وكان الفنان الكبير هاني شاكر انتهى من تصوير أغنيته الجديدة "معقول"، والتى من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة تم تصويرها مع المخرج معتز حسام وستدور فكرتها حول حبيب انفصل عن حبيبته لفترة ما ثم عاد لها مرة أخرى.

وأوضح "شاكر" أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة قوية لجمهوره قبل مشاركته فى إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

وصف الفنان هاني شاكر، مشاركته فى برنامج ذا فويس سينيور، والتدريب في البرنامج بـ"الممتعة جداً والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولاً، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

في السياق نفسه، أبدى هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ"عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس" ويضيف: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكانياتها الفنية حتى الآن، علماً أن بعضها سنة أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجئ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.