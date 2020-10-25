هاني شاكر: كنت أناني مع ابني.. وزوجتي اتصدمت من عصبيتي

روى المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل ارتباطه بزوجته "نهلة"، قائلا إنه أحبها، ورأها أول مرة من خلال صورة، لافتا إلى أن حماته أحبته بشكل كبير وأبدت سعادتها عندما تقدم لخطبة ابنتها، "من أول ما عيني شافت نهلة وأنا حبيتها جدا".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه ليس شرطا بأن يكون المطرب زوجا ناجحا، "أنا عارف إني تعبت نهلة في فترات حياتنا أنا ليا طبع"، لافتا إلى أنه نظرا لأنه فنان له معجبات أحدث ذلك في بداية حياته الزوجية مشكلات كثيرة، "ناس طلعوا عليا إني متجوز ومخلف من واحدة تانية، لدرجة إن فيه واحدة راحتلها البيت ومعاها ولد وبتقولها ده ابني، نهلة مكنتش بتصدق طبعا لكن ساعات بتشك غصب عنها خاصة إنها مع عائلة غير فنية".

وتابع: "ناس كتير مكنوش عاوزين جوازتي تكمل بسبب حب تمكن الجمهور من الفنان، مش عاوزينه يتجوز ويبقى حر، نجوم الغناء زمان كان عندهم فكرة إن الفنان ده ملك جمهوره مينفعش يتجوز عشان يخسر معجباته وأنا مكنتش بفكر كده خالص، بس كنت بفكر في راحتي، وجوازي لم يقصر على فني وكل ما أكون طبيعي مع الجمهور هيتمنولي السعادة".

وأشار إلى أن أول صدمة شعرت بها "نهلة" تجاهه بعد الزواج بأنه عصبي وليس الرومانسي، ولكنها استطاعت أن تحتويه وكيفية التعامل معه "هي قلب كبير جدا بالنسبة لي، وبعتذر عن أي لحظة كنت عصبي فيها أو ضايقتك فيها بتصرف أو بكلام لأنها تستاهل كل خير".

وأوضح أن الأبوة زادت من حنيته وهدوءا وأحببته بالحياة أكثر، "ربط أولادي بيا بحبل الحب والود والعشرة الحلوة"، وعندما طلب "شريف" ابنه السفر للخارج للدراسة رفض، "الأنانية دي مني ومن نهلة لأننا مش عاوزينه يبعد عنا وكنت مشفق عليه من التجربة "شريف لو سخن شوية عاوز الكل يبقى جنبه، شريف صاحبي مش ابني بس".