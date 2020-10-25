أين وصل المتطوعون في التجارب السريرية للقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

قبل نحو شهر من إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مشاركة مصر في التجارب السريرية بمرحلتها الثالثة على لقاح لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بدأ المتطوعون المشاركة في التجارب، وتلقوا جميعا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح، بعد تكثيف الوزارة حملاتها التوعوية بأهمية المشاركة.

وتأتي المشاركة في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة، والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن عدم ظهور أي أعراض جانبية على المشاركين في التجارب، سوى ارتفاع درجة الحرارة أو صداع أو طفح جلدي خفيف.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المشاركين في التجارب يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، مع مراعاة المتابعة الصحية لهم هاتفيا أو من خلال الزيارات لهم لحين العودة مرة أخري بعد 28 يوما لقياس الأجسام المناعية التي يكونها اللقاح داخل الجسم.

ومن المفترض أن تشارك مصر في التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم تفصل بينهما 21 يوما، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

ومرّت تجربة اللقاح بالمرحلة ما قبل الإكلينيكية، (ما قبل السريرية) وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لإنتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب.

وتقدم للمشاركة في التجارب السريرية أكثر من 3 آلاف مبحوث، بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمشاركون في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوما، يتم متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن 15530، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

وتلقى المشاركون الجرعة الأولى من اللقاح منذ نحو شهر، وتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح الأسبوع الماضي، ولم تظهر أي أعراض جانبية على المشاركين في التجارب سوى ارتفاع درجة الحرارة أو صداع أو طفح جلدي خفيف.

وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وقفها لاستقبال المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية وذلك لأن الجرعات في "فاكسيرا" لم تعد كافية سوى لمن أخذوا الجرعة الأولى فقط، وأعلنت الوزارة استقبال المتطوعين الجدد في مركز القطامية بالتجمع الخامس، والعمل على توفير جرعات إضافية من الشركة الصينية في فاكسيرا الفترة المقبلة.