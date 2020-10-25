"الصحة" للمواطنين: "لو مش عاوزين نقفل التزموا بالإجراءات الاحترازية"

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ليست متمثلة فقط في غسيل اليدين باستمرار، أو ارتداء الكمامات فقط، لكنها تتضمن أيضًا تجنب "المشاوير غير الضرورية".

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أي حد من كبار السن أو مصابي الأمراض المزمنة عنده مشوار مش ضروري ميرحوهش، ولو كان المشوار فيه تجمعات ابعد عنها".

وحذر حسني، من بروتوكولات العلاج المنتشرة عبر الإنترنت، وتلقي العلاج من منصات التواصل الاجتماعي، مناشدًا المواطنين، بطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر، وشدد على أنه يجرى عقد دورات تدريبية للأطباء، وتحديث بروتوكولات العلاج لتقليل العدوى.

وأشار، إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا زاد، لكن شدته قلت: "الفيروس قابل للتحور في أي لحظة، مثلما تحور وقلت شدة أعراضه، لكنه قد يتحور بشكل عكسي وتزيد شدة الأعراض، والواقي لنا في هذه المرحلة هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر من المرحلة الأولى لو كنا مش عاوزين نقفل ونعيش حياتنا، يعني أن نعيش حياتنا الطبيعية بقيود جديدة .. لبس الماسك مش عيب، هتحصل زيادة لكن لو التزمنا مش هتبقى خطيرة".

وحول أكثر الأشياء التي تحافظ على المناعة، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "البعد عن التدخين، والبعد عن تغيرات الجو الحادة، والبعد عن التوتر العصبي والنوم السليم والتغذية السليمة".