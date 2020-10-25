الخيل والحنطور.. وسائل دعائية للأطباء المرشحين بالانتخابات في دمياط

"الخيل والحنطور"، وسائل المرشحين الأطباء في الدعاية الانتخابية، بمحافظة دمياط، الذين حرص بعضهم على اللجوء لعمل أغاني لجذب الناخبين مثل "أنا جدع" و"اخترناه".

يخوض 5 أطباء مرشحين بمحافظة دمياط منافسة شرسة في الدائرة الثانية التي تضم مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا على المقعد الفردي للدائرة في انتخابات مجلس النواب.

وشملت قائمة الأطباء المرشحين في الانتخابات بمحافظة دمياط، الدكتور جمال الزيني، والدكتور عمرو شاهين، مدير مستشفى الزرقا المركزى، والدكتور محمود نجيب مشعل، والدكتور محمد علي الجيوشي، والدكتور وائل عارف الحديدي أخصائي جراحة العظام بمستشفى أم المصريين.

وتنوعت أشكال الدعاية الانتخابية للأطباء المرشحين بين مسيرات على عربات نصف نقل أو ركوب الخيل في جولاتهم وسط المواطنين في قرى الدائرة، فضلا عن المؤتمرات الجماهيرية.

وفي مشهد ملفت للنظر قام "الزيني" باستقلال حنطور محتضنا طفلا صغيرا خلال مسيرة انتخابية جابت شوارع الدائرة.

وقاد المرشح محمود مشعل مسيرة بالسيارات جابت شوارع مركزي فارسكور والزرقا على أنغام أغنية "أنا جدع" و"اخترناه"، بهدف جذب الناخبين.

والتقى خلال جولاته الانتخابية بأصحاب محلات البقالة ورواد المقاهي وورش صناعة الأثاث ومحلات الجزارة والصيدليات.

وعلى نغمات أغنية "تسلم الأيادي"، نظم شاهين مسيرة سيارات جابت شوارع الدائرة، وجولات انتخابية بقرية العطوي للقاء الناخبين وعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

ويخوض وائل عارف الحديدي رمز سيارة الإسعاف اخصائي جراحة العظام بمستشفى أم المصريين العام المعركة الانتخابية على المقعد الفردي مستقل، حيث نظم مسيرة سيرا على الأقدام بقرى "شرباص، البراشية، كرم ورزوق ،حجاجة والغنيمية" التقى خلالها المواطنين على المقاهي.

وانطلقت انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني صباح اليوم الأحد، على ان تغلق اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في التاسعة مساء اليوم، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21 و22 و23 نوفمبر، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر، وتعلن النتائج النهائية 30 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وعلى أن تجري داخل مصر 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة 15 نوفمبرالمقبل.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.