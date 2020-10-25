من المنزل.. 4 خطوات لتقديم شكوى لمجلس النواب ومتابعتها

ساعات تفصلنا عن انتهاء اليوم الثاني والأخير في عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظات المرحلة الأولى المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحرص مجلس النواب على رصد شكاوى المواطنين، حيث يحق للمواطنين إرسال الشكاوى إلى مجلس النواب للنظر فيها والعمل على حلها، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب.

خطوات تقديم شكوى إلى مجلس النواب عن بعد

أولا: فتح الموقع الإلكتروني لموقع مجلس النواب والنزول أسفل الموقع واختيار أيقونة "شكاوى المواطنين".

ثانيا: إدخال البيانات المطلوبة وهى (الاسم – العنوان بالتفصيل – تاريخ الميلاد – رقم البطاقة – رقم الهاتف – الجنس – البريد الإلكتروني – عنوان الشكوى – موضوع الشكوى) .

ثالثا: الضغط على زر "إرسال" في نهاية الصفحة حتى يبت في أمر الشكوى.

رابعا: يمكن متابعة الرد على الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني من خلال تبويب "ردود الشكاوى"، والذي يتطلب منك بيانات لمعرفة ما توصلت إليه الشكوى كرقم الشكوى والسنة ورقم البطاقة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تشمل 14 محافظة، هي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر".

بينما تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ووفقا لبيان صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.