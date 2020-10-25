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إصابة موظف لجنة انتخابية صدمه "توك توك" في بني سويف

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عمرو رجب
10:45 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
مستشفى الفشن المركزي

مستشفى الفشن المركزي

أصيب معاون قضائي "موظف"، عضو بلجنة انتخابية في بني سويف، اليوم، بكسر بالذراع الأيسر، إثر صدم "توك توك" له، في أثناء توجهه للجنته التابعة للدائرة الرابعة مراكز "ببا والفشن وسمسطا"، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي "أحمد م.ح.ص" 30 عاما، معاون قضائي، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأقر أن سبب إصابته تعرضه لحادث تصادم "توك توك" به، في أثناء توجهه إلى لجنة الانتخابات.

وأكد الموظف، أنه حال توجهه إلى مقر اللجنة بالمعهد الأزهري بالفشن، اصطدم به "توك توك" إلا أنه توجه إلى مقر اللجنة، وبعد توقيعه بالحضور شعر بألم في ذراعه الأيسر، واستدعيت سيارة الإسعاف التي نقلته من اللجنة إلى المستشفى.

وكانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، انتظمت في 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، داخل 481 مقر انتخابيا، في يومها الثاني، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم.

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