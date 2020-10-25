بالصور.. تحرير 55 مخالفة في حملات مرافق وإشغالات بالمحلة

وجه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، مساعديه بضرورة شن حملات موسعة، على عدد من مصانع ومحال الحلويات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية ومحلات الجزارة، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والمرافق والتموين والإشغالات ومراقبه الأغذية بالصحة والبيئة والأحياء والطب البيطري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الصحية، التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أعمال الحملات عن تحرير 55 محضرا لمخالفة الاشتراطات، من بينها تحرير 32 لعدد من مصانع ومحال الحلويات، وعدم وجود بطاقة صحية ومحاضر أشغال ونظافة وتحرير مخالفات وجود كمية من الحلويات الكسر، التي يعاد استخدامها مرة أخرى في التصنيع.

وتلاحظ عدم مطابقة بعض مخازن الخامات للمواصفات، من ناحية التهوية والإضاءة، ووجود جوالات من الفول السوداني معطبة وغير صالحة للاستخدام.

وتحرر 9 محاضر عدم وجود بطاقة صحية وإشغالات ونظافة بالمقاهي والكافيهات والمطاعم، و مصادرة 5 كراسي، و5 حوامل خشب، و2 ستاند حديد، و2 ترابيزه.

وشملت أعمال الحملة، تحرير 14 محضرا بوحدات الطعام المتنقلة ومحلات الجزارة والعصارات، وعدم وجود شهادة صحية ونظافة وإشغالات ومزوالة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح لحوم خارج المجازر، وعرض بعضها مكشوفة.

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال اللجان المشكلة بالوحدات المحلية القروية، بالمرور على المطاعم والمحال التجارية، لتطبيق الضوابط والالتزام بالمعايير المقررة.