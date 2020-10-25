الصديقان.. الشيخ والقس إيد واحدة داخل لجنة الانتخابات في بني سويف

رافق القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بمدينة ناصر في بني سويف، الشيخ عبد الناصر طه، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بالمدينة، أثناء الإدلاء بصوته بلجنة 171 بمدرسة الدكتور جابر بالمدينة، وذهب معه الأخير إلى لجنة 170 بمدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية، بالناحية ذاتها، لنفس الغرض.

ووجه "طه وبولا" رسالة لجموع أهالي مركز ناصر، بالمشاركة في الانتخابات، واختيار من يشاؤون، لما في ذلك من مردود جيد علي الدولة المصرية نفسها، مشيدان برجال القضاء والشرطة والموظفين المشرفين علي العملية الانتخابية.

يذكر أن الرجلان من القامات المجتمعية داخل بني سويف، ويشاركان في حل مشاكل أبناء مركزهم، ولهما دور كبير في إنهاء أي نزاع بين العائلات، ويقدر الجميع دورهما مجتمعيا ودينينا، وارتبط اسمهما معا.

ويتنافس 91 مرشحا على المقاعد الفردية الثمان، المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة، ويبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 ألفا و354 ناخبا، موزعين على 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، داخل 481 مقرا انتخابيا.

وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية، الأولى: بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، تضم قسم شرطة "بني سويف (بندر)، وبني سويف الجديدة (شرق النيل)"، وبني سويف"، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 24 مرشحا، والأخرى مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي "الثانوية بنات"، وتضم مركزي ناصر والواسطي، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 32 مرشحا، والثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين، والرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن"، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.