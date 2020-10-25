محافظ بني سويف من داخل "عمليات الانتخابات": انتظام التصويت في اللجان

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عملية التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، مؤكدا انتظام عملية التصويت داخل اللجان بسهولة ويسر، وعدم وجود ما يؤثر علي سير العملية الانتخابية أو ما يعكر صفوها.

وأكد المحافظ، أن 481 مركزا انتخابيا، يضمون 692 لجنة فرعية، فتحوا أبوابهم في تمام الساعة الـ9 صباح اليوم، في إطار المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي تضم 14 محافظة، من بينها بني سويف.

واطمأن "غنيم" على الاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولا بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وكان المحافظ، أصدر تعليماته في وقت سابق، للجهات التنفيذية المختصة بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية، والالتزام بالإجراءات الوقائية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان، وتحديد علامات للمواطنين، مع مراعاة المسافات البينية، فضلا عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية، لتلافي أية ملاحظات، التأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.