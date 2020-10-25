احصل على شقة إسكان اجتماعي بـ12 مدينة.. مقدم يبدأ من 12.5 ألف جنيه

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وجرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة (منطقة غرب المطار) - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

كما جرى طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

وتسحب كراسات الشروط الخاصة بالـ125 ألف وحدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى الأحد 8 نوفمبر "للمواطنين من ذوي الإعاقة، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الاثنين 7 ديسمبر 2020" للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على الوحدة السكنية على النحو التالي:

خطوات الحصول على وحدة إسكان اجتماعي

1. يتجه الراغب إلى مكاتب البريد في المدن المعلن عنها لشراء كراسة الشروط التي تشمل استمارة الحجز، وذلك بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

2. يدفع المتقدم المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز بمكتب البريد واستلام الإيصال.

وبالنسبة لوحدات منخفضي الدخل، يدفع المواطن مقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترا، أو دفع 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا، وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

أما بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، يدفع المواطن مقدم حجز 48 ألف جنيه للوحدة الـ100 متر، ودفع 51 ألف جنيه للوحدة الـ110 مترات، فيما يدفع المواطن مقدم 55 ألف جنيه للوحدة الـ120 متر، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

3. وخلال الفترة حتى الانتهاء من سحب كراسات الشروط، يتم تجهيز الأوراق المطلوبة لتحميلها في أثناء الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: https://www.shmff.gov.eg.

4. يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وحال زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها، تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

5. بعد ذلك يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

6. وبدءًا من 1 أبريل يسدد المواطن الذي وقع عليه الاختيار، أول قسط من الدفعات الربع سنوية بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، و2600 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا بالنسبة لإسكان منخفضي الدخل، ونحو 10 آلاف جنيه للشقة الـ100 متر، و10.5 آلاف جنيه للشقة الـ110 أمتار، و11.5 ألف جنيه للشقة الـ120 مترًا لإسكان متوسطي الدخل.

7. بعد الاستلام يسدد المواطن باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة بالنسبة لوحدات منخفضي الدخل، فيما يسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري بحد أقصى 65% من ثمن بيعها لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة" وفقًا لمبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.

أماكن طرح الوحدات السكنية

وحدات سكنية لمنخفضي الدخل

جرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة - بدر "حدائق العاصمة" - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة "منطقة غرب المطار" - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

جرى طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل تسلم خلال 36 شهرًا، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".