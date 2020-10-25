وزير التعليم العالي يصل جمصة لوضع حجر أساس جامعة المنصورة الأهلية

وصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إلي مدينة جمصة؛ لوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، على مساحة 56 فدانا، بمنطقة 15 مايو، على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا، والطريق الدولي الساحلي جنوبا.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، تنقسم الجامعة الأهلية الجديدة إلى 3 قطاعات، الأول: الكليات الطبية، يضم 4 كليات "الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض"، والآخر: الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويضم كليتي الهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والثالث: العلوم الإنسانية والإدارية، ويضم كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية.

وتُعد جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بالإنشاء، وهي غير هادفة للربح، وتخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتهدف الجامعة إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان التنوع في مستويات تقديم الخدمة، يناسب جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار في مجال التعليم.

ومن المقرر استدعاء أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة، سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة، أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، عن طرح مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية، في عدد من الجامعات الأهلية التي تم الموافقة على إنشائها مؤخرا، منها جامعة "الملك سلمان الدولية"، التي تقدم 54 برنامجا تعليميّا، و"الجلالة"، 66 برنامجا، و"العلمين الجديدة"، 43 برنامجا، و"المنصورة الجديدة"، 28 برنامجا.