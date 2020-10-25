مرتب وعمولات تصل لـ5000 جنيه.. "الرياضة" تنظم يوما مفتوحا للتوظيف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، بالتعاون مع مايكروسوفت عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضي "أونلاين"، إذ يمكن للراغبين في التقدم للوظائف إجراء المقابلة الشخصية من البيت، وذلك يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

شركة خدمات صحية تطلب للتعين الآتي

- تلي سيلز Telesales للعمل في القاهرة النزهة الجديدة.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو طلبة جامعة بشرط التفرغ.

- يشترط خبرة سنة في مجال المبيعات.

- الوظائف متاحة للإناث فقط.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

مميزات الشركة:

- مرتب ثابت: 2000 جنيه، بالإضافة إلى 3000 جنيه عمولات.

- تأمين صحي واجتماعي.

- خطوط تليفون.

مواعيد العمل: 8 ساعات عمل + يومين إجازة.

وللتقديم يمكن التسجيل من خلال الرابط من هنـــــــــا، وسوف يتم إرسال رابط المقابلات للمتقدمين أونلاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت تيم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم توفير تدريب أونلاين مجاني قبل ميعاد المقابلات بيوم مجاني.

ويمكن تحميل تطبيق مايكروسوفت تيم عبر الرابط: https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

وكانت الوزارة طرحت وظائف شاغرة مخصصة للإناث فقط، وذلك في بعض التخصصات بمرتبات تصل لـ2800 جنيه، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين.

إذ أعلنت شركة متخصصة في مجال المطاعم والكافيهات حاجتها لوظائف استقبال Hostess للعمل في مدينة 6 أكتوبر مول المجرة، تكون مسؤولة عن استقبال العملاء وتنظيم حجز الأماكن بالكافيه بشرط أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عامًا، وبمرتب 2800 جنيه.

فيما أعلنت شركة شهيرة تعمل بمجال الملابس رغبتها في تعيين Usher- Promoter داخل فروع الشركة بالمولات الكبرى بالقاهرة الكبرى، تكون مسؤولة عن تمثيل الشركة بشكل لائق وعرض منتجات الشركة، للعمل في مول مصر ومول العرب وكايرو فيستفال والعبور والرحاب وداندي مول وفروع أخرى مميزة.