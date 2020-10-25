خسائر فيلم لا وقت للموت تتخطى الـ 30 مليون دولار بسبب تأجيلات كورونا

قالت مصادر لموقع Variety، إن شركة MGM، المنتجة لفيلم "لا وقت للموت، خسرت ما بين 30 و50 مليون دولار بسبب تأخير إصداره أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

وانتشر بعض التقارير الصحفية، التي تفيد بأن الخسائر الكبيرة التي طالت صناع الفيلم بسبب تأجيله أكثر من مرة، منذ بداية ظهور فيروس كورونا، أدت إلى إمكانية حصول إحدى المنصات على حقوق إذاعته مثل Apple وNetflix غيرها، بحسب موقع Variety.

بينما قال متحدث باسم شركة MGM لـ Variety: "نحن لا نعلق على الشائعات، الفيلم ليس للبيع لأي منصة، تم تأجيل عرضه حتى أبريل 2021 من أجل الحفاظ على رواد السينما".

فيلم "لا وقت للموت" أحدث سلسلة أفلام جيمس بوند، من بطولة رامي مالك ودانيال كريج، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته، بالإضافة إلى مشاركة كريستوف والتز، وتكلفة إنتاجه كبيرة وصلت لـ 205 ملايين دولار.

الفيلم مدته ساعة و43 دقيقة، وطرحت الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "لا وقت للموت" أيضا، في منتصف فبراير الماضي، والتي غنتها الأمريكية بيلي إيليش، ولاقت نجاحا كبيرا.

وكورونا أثر على عدد كبير من الأفلام الأخرى، بينها فيلم "باتمان" بعدما أجلت شركة Warner Bros، تاريخ عرضه الذي كان من المقرر في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

الفيلم من إخراج مات ريفز، ومن بطولة روبرت باتينسون، أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو.

وأيضا فيلم Dune للمخرج دينيس فيلنوف، بعدما أجلت شركتي Warner Bros وLegendary Pictures إصداره،، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

وفيلم F9 حيث أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021.

وMatrix 4 الذي كان من المقرر طرحه في الأول من أبريل 2021، ليكون موعد عرضه الجديد في 22 ديسمبر 2021.