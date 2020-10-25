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تعقيم مكثف للجنة فرز الأصوات الانتخابية في إسنا بالأقصر

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محمد عبد اللطيف الصغير
01:10 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
تعقيم لجان الفرز

تعقيم لجان الفرز

شهدت لجنة فرز الأصوات الانتخابية داخل الوحدة المحلية لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، أعمال مكثفة للتعقيم، وسط حرص شديد في الحفاظ على صحة القضاة والمستشارين المشرفين على عملية فرز الأصوات الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، انتهاء عمليات الرش والتعقيم لقاعة لجنة فرز الأصوات داخل الوحدة المحلية للمدينة، لاستقبال رؤساء اللجان الفرعية عقب إغلاق اللجان الفرعية في مختلف اللجان الانتخابية بمدينة إسنا، بنهاية اليوم الثاني والأخير للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في التاسعة مساء اليوم الأحد.

كما خصصت اللجنة العليا للانتخابات، فرقا برئاسة القضاة والمستشارين، للإشراف على عملية فرز الأصوات وتجميعها، لإعداد النتائج الأولية بالدائرة الثالثة ومقرها مدينة إسنا.

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