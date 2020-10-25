شركات السياحة: إلغاء السفر للعمرة عن طريق البر

كشف ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن أنّ رحلات العمرة لهذا العام ستكون عن طريق الجو فقط، وفقا للضوابط السعودية المنظمة لرحلات العمرة، ما يعني إلغاء رحلات العمرة عن طريق البر.

وأضاف سلطان، لـ"الوطن"، أنّ الضوابط السعودية للعمرة حال تطبيقها حتى نهاية شهر شوال المقبل، فإنّ أعداد المعتمرين المصريين ستتراجع بنسبة لا تقل عن 60%، مقارنة بالأعداد التي أدت العمرة خلال 2018، والتي بلغت نحو 500 ألف معتمر.

وأوضح أنّ مدة البرنامج ستتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، وتشمل الأيام التي يتم بها إجراء العزل الصحي للمعتمر بأحد الفنادق السعودية، لمدة 72 ساعة عقب وصوله للمملكة، مشيرا إلى أنّ أسعار البرنامج الاقتصادي تبدأ من 25 ألف جنيه، فيما سيبدأ سعر البرنامج فئة الـ5 نجوم من 40 ألف جنيه.

3 مشكلات تحد قدرة المصريين على أداء العمرة هذا العام

وأكد أنّ هناك 3 مشكلات ستحد رغبة المواطن المصري في أداء العمرة هذا العام، أولها منع من هم فوق الـ50 عاما من أداء العمرة، ما يعني منع أكثر من 70% من الفئة الحريصة على أداء العمرة سنويا، وثانيها فترة الحجر الصحي الـ3 أيام عند الوصول للسعودية، إذ سيرفض المواطن عزله طوال تلك الفترة، وثالثا أسعار البرامج التي ارتفعت بصورة كبيرة هذا العام، بعد زيادة أسعار العديد من الخدمات، مثل الفنادق والانتقالات الداخلية والطيران، بسبب الإجراءات الاحترازية التي حددت سعة معينة للتواجد بتلك الأماكن، إضافة إلى بعض الضوابط الجديدة، كتكلفة إجراء تحليل pcr الخاص بكورونا.

ولفت إلى أنّه من المتوقع أن تصدر الضوابط المصرية المنظمة للعمرة خلال الأسابيع المقبلة، بعدها تبدأ الشركات إجراءات توثيق وكالة العمرة، على أن يبدأ المعتمرون السفر بداية العام الجديد.

وكانت "الوطن" انفردت أمس بالضوابط التي أصدرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، بالنسبة للمعتمرين من خارج المملكة.