السيدات والكبار يتصدرون المشهد الانتخابي لليوم الثاني ببني سويف

لليوم الثاني على التوالي، تصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي في لجان محافظة بني سويف، والذين توافدوا بشدة على المقرات الانتخابية منذ فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الأحد.

وشهدت الدائرة الجنوبية، والتي تضم مراكز ببا والفشن وسمسطا، إقبالاً كبيراً بين الناخبين على اللجان، لاختيار 3 مرشحين، واستعان عدد من المرشحين وأنصارهم بعدد من السيارات والتروسيكلات ومركبات الـ"توكتوك"، في اليوم الثاني، لنقل الناخبين إلى المقرات الانتخابية وإعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، وسط تشغيل الأغاني الوطنية وأغاني المرشحين لحث المواطنين على الانتخاب.

واستمر إقبال الناخبين على لجان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى، وسط توقعات بأن تكون الأعلى في نسبة التصويت على مستوى المحافظة.

وشهدت لجان مجمع مدارس "طه الساعي" و"صلاح سالم" بمدينة ناصر، مشادت كلامية بين أنصار بعض المرشحين، بسبب خلافات على توجيه الناخبين أمام مقار عدد من اللجان الانتخابية.

وعملت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف على توفير مظلات لحماية الناخبين من الأحوال الجوية، وكراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في نقلهم من خارج اللجان إلى داخلها، وانتشرت تلك المظلات، والتي احتوت على مقاعد، كأماكن انتظار لراحة الناخبين، والكراسي المتحركة، أمام غالبية المقرات الانتخابية بالمحافظة، في ظل انتظام العملية التنظيمية للانتخابات.

ويتنافس 91 مرشحاً على 8 مقاعد فردية مخصصة لمحافظة بني سويف، موزعة على 4 دوائر، ويبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 الف و354 ناخباً، موزعون على 692 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، داخل 481 مقر انتخابي.