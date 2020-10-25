مصادر: يجوز لذوي الهمم التصويت في الانتخابات 

قال مصدر قضائي بدائرة منشأة القناطر، إنه يجوز للمعاق ذهنيا الإدلاء بصوته حتى لو كان فاقدا للنطق طالما كان مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين ويستطيع أن يشير بإصبعه دون أن يكون لأحد من أقاربه دور في توجيهه.

وأضاف، المصدر لـ"الوطن" أن إحدى اللجان بمنشأة القناطر استقبلت، صباح اليوم، ناخب من ذوي الهمم ولا يستطيع الكلام فأبعد القاضي المسؤول عن اللجنة والديه، حتى لا يؤثر عليه أحد، ووضع القاضي نموذج المرشحين لهذا الشخص حتى يتثنى له أن يختار من بين المرشحين من يريده بكل حرية.

واستكمل المصدر، أن حق الانتخاب هو حق لصيق بالشخصية ولا يجوز التنازل عنه ولا يجوز حجبه عن أي من المواطنين.

وجرى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما بدأ الافتراع في الداخل أمس السبت، ويستمر اليوم الأحد، 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.