استمرار رفع حالة الطوارئ بالقاهرة لمواجهة أي أمطار محتملة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار والسيول بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت "عبدالمنعم" استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية مرفق الصرف الصحي، وتواجد كافة سيارات الشفاطات والبدالات والنافوري والطلمبات، والتأكد من توزيعها بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، وذلك لسحب أي تراكمات للمياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية في المناطق التي تشهد ترسب مياه الأمطار.

وطالبت نائب المحافظ بضرورة بذل كافة الجهود لتطهير بالوعات الأمطار ومخرات السيل بنطاق المنطقة، وكذلك التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبًا لمجابهة السيول المحتملة، مؤكدة على توفير 16 طلمبة جديدة لشفط المياه متاحة بمقر المنطقةالجنوبية.

وأشارت "عبدالمنعم" إلى ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة عمليات المنطقة والغرفة الرئيسية بديوان محافظة القاهرة.

فى سياق متصل، انطلقت معدات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، للتمركز في المحاور الرئيسية والشوارع، بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى فى تلك المرافق بالقاهرة والجيزة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه الشرب بالجيزة، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة، لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها، مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي سقوط للأمطار خلال الفترة المقبلة، طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم توزيع المعدات بشوارع القاهرة والجيزة، بواسطة شركتي الصرف الصحي بالقاهرة ومياه الشرب بالجيزة، منها 100 معدة بالقاهرة، و63 فى الجيزة، من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارب والأنفاق.