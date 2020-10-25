وزير التعليم العالي يفتتح "حزمة" مشروعات بجامعة دمياط

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، عدداً من المشروعات بجامعة دمياط، اليوم الأحد، في أول زيارة يقوم بها وزير التعليم العالي للجامعة.

واستقبل رئيس جامعة دمياط، الدكتور محمد دعدور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له، في بداية زيارتهم للجامعة، خلال مراسم استقبال رمزية، بمشاركة فريق الجوالة، ورفع وتحية العلم.

وعقب ذلك، عقد الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور أعضاء مجلس جامعة دمياط، تناول خلالها العديد من الأمور الهامة التي تخص العملية التعليمية.

وافتتح وزير التعليم العالي معامل كلية التمريض، معمل النساء والتوليد والأطفال، معمل الحالات الحرجة والطوارئ، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة ونماذج المحاكاة التي تُسهم في تأهيل خريج مميز بسوق العمل.

ثم توجه الوزير، عقب ذلك، لافتتاح مبنى ومعامل كلية الحاسبات والمعلومات، التي تم تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التي تساعد على صقل الخبرات العلمية والعملية لخريج الكلية.

وافتتح "عبد الغفار" معامل كلية الهندسة، المجهزة على أحدث النظم، ومزودة بأحدث المعدات والأجهزة التي يتواجد بعضها لأول مرة بالجامعات المصرية، وكذلك معامل يتم استخدامها لأول مرة بكليات الهندسة المناظرة، مثل معمل الديناميكا الحرارية، ومعمل نظم القوى الكهربائية.

وعقب ذلك، قام وزير التعليم العالي بافتتاح المرحلة الثانية التي تضم مجمع القاعات، بإجمالي عدد 40 قاعة دراسية، و30 مدرج بسعة معيارية 10 آلاف طالب وطالبة.

وشهد الوزير والوفد المرافق، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة، عرضاً مهارياً لفريق الجودو والكاراتيه، كأحد الأنشطة الرمزية للأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتفقد الوزير أعمال المرحلة الثالثة بالجامعة، والتي تضم 4 مدرجات مركزية، بسعة معيارية 4000 طالب وطالبة، والتي تم الانتهاء من 85% من نسبة الأعمال بها.

كما تفقد مشروع المباني الإدارية لعدد 8 كليات بنسبة تنفيذ 95%، ومشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة، بنسبة تنفيذ 95%، وانتهت الزيارة بتفقد أعمال مشروع البنية التحتية بالجامعة، والتي تم تنفيذها بنسبة 60%.

شارك في الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومحمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومن شركة المقاولون العرب، حسام الريفي، عضو مجلس إدارة الشركة، ورمزي محمود، رئيس قطاع الدلتا، ويسري عبد الرازق، مدير فرع شمال الدلتا، والمهندس محمد الشربيني، مدير مشروعات الإنشاءات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة.