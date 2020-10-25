"القاهرة" تحظر الدعاية الانتخابية على "الجدران والهيئات الحكومية"

طالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتخفيف عن كاهل المواطنين فى ملف التصالح بمخالفات البناء وبحث مدي إمكانية تخفيض رسوم التصالح إن امكن، مؤكدة على أهمية إبراز فوائد السداد الفورى بحصول صاحب طلب التصالح على خصم 25% من قيمة التصالح.

وأكدت نائب المحافظ فى تعليمات لرؤساء الاحياء على ضرورة استمرار استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية بجميع الاحياء من الصباح حتى الساعة ١٢مساء، واستمرار وقف الإجازات الرسمية داخل المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح فى المدة الزمنية المتبقية حتى نهاية الشهر الجارى .

وشددت على تذليل اى عقبات وحلها فورا والتسهيل على المواطن الراغب فى التصالح.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، أشارت نائب المحافظ إلى استعداد الأحياء لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الايام المقبلة، مشددة على رؤساء الأحياء ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء سير العملية الانتخابية.

كما وجهت بعدم السماح بوضع الاعلانات الدعائية للمرشحين على الجدران والهيئات الحكومية والمشاريع القومية مثل مسار المومياوات الملكية وكوبري الحضارات.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات، منوهاً بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

كما تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشرطة من غلق 132 مركز دروس خصوصية خلال الحملات التى قامت بها الأحياء خلال الأيام الماضية بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد مصدر أن الحملات مستمرة بمختلف أحياء القاهرة للقضاء على ظاهرة السناتر، بناء على قرار رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن أى مركز دروس خصوصية أو نشاط تعليمي خارج المدارس سيتم غلقه على الفور، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأوضح أنه على أولياء الأمور المساهمة في القضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية بالإبلاغ عنها على الفور، وعدم ترك أولادهم فريسة لاستنزاف أموالهم.